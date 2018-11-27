2018-11-27T16:53:27+03:00
Происшествия

Маршрутка врезалась в ограждение на трассе М-10 под Тверью

В аварии есть пострадавшие
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Маршрутка врезалась в отбойник на М-10 Фото: Даниил Костюк (группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь")Маршрутка врезалась в отбойник на М-10 Фото: Даниил Костюк (группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь")
Изменить размер текста:

На автотрассе М-10 в районе Эммаусской эстакады под Тверью маршрутка врезалась в металлическое ограждение. Авария произошла около 14:00 сегодня, 27 ноября.

Водитель маршрутного такси №106 ехал со стороны Твери в Эммаус. Он не учел дорожные и погодные условия и не справился с управлением. В результате маршрутку занесло и развернула при повороте. Автобус врезался в левый отбойник.

По предварительным данным, в результате аварии травмы получили два пассажира. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рецидивист похитил бензопилу у жителя Тверской области
Принять участие в Рождественской ярмарке и помочь тверскому хоспису "Анастасия" приглашают всех желающих
В Тверской области полицейские по горячим следам задержали безработного, обворовавшего пилораму
Акробаты из Твери завоевали 10 золотых медалей на региональном первенстве
В одном из детских садов Твери мужчина швырнул на землю пятилетнюю девочку, поссорившуюся с его сыном
Движение по улице Бебеля в Твери будет перекрыто в связи с ремонтом коллектора
20 комбинированных дорожных машин расчищают снег в Твери
Студентка из Твери стала «Старостой года 2018»
Житель Тверской области заблудился в районе горы Ачишхо
За три дня в Тверской области задержали 65 пьяных водителей
664 учреждения для детского отдыха в этом году работали в Тверской области
У нелегальных продавцов в Твери конфисковали товар за неуплаченные штрафы
В колонию отправятся три жителя Твери за угон иномарки
Водителей предупреждают о сильном снегопаде в Тверской области
В следующем году планируется установить фундамент, стены и фасад детской областной больницы в Твери