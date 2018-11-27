Маршрутка врезалась в ограждение на трассе М-10 под Тверью
В аварии есть пострадавшие
Маршрутка врезалась в отбойник на М-10 Фото: Даниил Костюк (группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь")
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На автотрассе М-10 в районе Эммаусской эстакады под Тверью маршрутка врезалась в металлическое ограждение. Авария произошла около 14:00 сегодня, 27 ноября.
Водитель маршрутного такси №106 ехал со стороны Твери в Эммаус. Он не учел дорожные и погодные условия и не справился с управлением. В результате маршрутку занесло и развернула при повороте. Автобус врезался в левый отбойник.
По предварительным данным, в результате аварии травмы получили два пассажира. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.