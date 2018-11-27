Движение по улице Бебеля в Твери будет перекрыто в связи с ремонтом коллектора
Коллектор проходит непосредственно под проезжей частью. Специалисты водоканала отметили проседание асфальта, кроме того в последнее время на участке неоднократно возникали засоры, затруднено отведение стоков от 1-й горбольницы. Эти признаки говорят о возможном повреждении коллектора, что также создает угрозу для транспорта и людей. Для предотвращения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно выполнить ремонтные работы.
Временная схема организации дорожного движения согласована с ГИБДД. Она предписывает водителям использовать для объезда ремонтируемого участка улицы Софьи Перовской и Спартака.Со стороны Пролетарского района движение по Односторонней улице будет возможно только до Головинского вала.
Завершить работы, включая восстановление дорожного полотна, планируется до полуночи 1 декабря 2018 г.