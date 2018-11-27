2018-11-27T16:22:00+03:00
Общество

Движение по улице Бебеля в Твери будет перекрыто в связи с ремонтом коллектора

С 10 часов 28 ноября 2018 будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Бебеля на участке между Головинским валом и Беляковским переулком в связи с работами ООО «Тверь Водоканал» по ремонту канализационного коллектора.
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Внимание! Внимание!Внимание! Внимание!
Изменить размер текста:

Коллектор проходит непосредственно под проезжей частью. Специалисты водоканала отметили проседание асфальта, кроме того в последнее время на участке неоднократно возникали засоры, затруднено отведение стоков от 1-й горбольницы. Эти признаки говорят о возможном повреждении коллектора, что также создает угрозу для транспорта и людей. Для предотвращения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно выполнить ремонтные работы.

Временная схема организации дорожного движения согласована с ГИБДД. Она предписывает водителям использовать для объезда ремонтируемого участка улицы Софьи Перовской и Спартака.Со стороны Пролетарского района движение по Односторонней улице будет возможно только до Головинского вала.

Завершить работы, включая восстановление дорожного полотна, планируется до полуночи 1 декабря 2018 г.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рецидивист похитил бензопилу у жителя Тверской области
Принять участие в Рождественской ярмарке и помочь тверскому хоспису "Анастасия" приглашают всех желающих
В Тверской области полицейские по горячим следам задержали безработного, обворовавшего пилораму
Акробаты из Твери завоевали 10 золотых медалей на региональном первенстве
В одном из детских садов Твери мужчина швырнул на землю пятилетнюю девочку, поссорившуюся с его сыном
Маршрутка врезалась в ограждение на трассе М-10 под Тверью
20 комбинированных дорожных машин расчищают снег в Твери
Студентка из Твери стала «Старостой года 2018»
Житель Тверской области заблудился в районе горы Ачишхо
За три дня в Тверской области задержали 65 пьяных водителей
664 учреждения для детского отдыха в этом году работали в Тверской области
У нелегальных продавцов в Твери конфисковали товар за неуплаченные штрафы
В колонию отправятся три жителя Твери за угон иномарки
Водителей предупреждают о сильном снегопаде в Тверской области
В следующем году планируется установить фундамент, стены и фасад детской областной больницы в Твери