Движение по улице Бебеля в Твери будет перекрыто в связи с ремонтом коллектора

СЕГОДНЯ 16:22 2018-11-27T16:22:00+03:00

С 10 часов 28 ноября 2018 будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Бебеля на участке между Головинским валом и Беляковским переулком в связи с работами ООО «Тверь Водоканал» по ремонту канализационного коллектора.

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Коллектор проходит непосредственно под проезжей частью. Специалисты водоканала отметили проседание асфальта, кроме того в последнее время на участке неоднократно возникали засоры, затруднено отведение стоков от 1-й горбольницы. Эти признаки говорят о возможном повреждении коллектора, что также создает угрозу для транспорта и людей. Для предотвращения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно выполнить ремонтные работы.

Временная схема организации дорожного движения согласована с ГИБДД. Она предписывает водителям использовать для объезда ремонтируемого участка улицы Софьи Перовской и Спартака.Со стороны Пролетарского района движение по Односторонней улице будет возможно только до Головинского вала.

Завершить работы, включая восстановление дорожного полотна, планируется до полуночи 1 декабря 2018 г.