2018-11-27T15:47:10+03:00
Общество

Студентка из Твери стала «Старостой года 2018»

В Казани наградили победителей и лауреатов Российской национальной премии «Студент года».
Виктория ТУШКОВА
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Лучшей старостой стала студентка тверского ПолитехаЛучшей старостой стала студентка тверского ПолитехаФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Тверичанка Зинаида Нехаева, студентка первого курса магистратуры Тверского государственного технического университета, стала лауреатом в номинации «Староста года». Кроме Зинаиды от нашего региона в финал конкурса вышли ещё шестеро студентов, выигравшие региональные этапы: студенты ТвГТУ Дарья Думина (номинация «Общественник года»), Яна Сивоволова («Доброволец года»), Элизаму Бандейра («Иностранный студент года»), Надежда Казначеева («Гран-при»), Полина Михайлова (червёртое место в номинации «Спортсмен года») и Дмитрий Штапов (шестое место в номинации «Журналист года»).

В различных состязаниях — индивидуальных испытаниях, конкурсах, мастер-классах — наши ребята соревновались с другими участниками, представлявшими 63 региона страны.

Оценивало студенческие таланты специальное жюри, в которое вошли капитан команды телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов, спецкорр программы «Доброе утро» на Первом канале Алина Сакаева, актёр Александр Стекольников и другие известные персоны - сообщает Пресс-служба Правительства Тверской области.

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