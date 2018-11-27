СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-27T15:21:28+03:00

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39-летний житель Тверской области заблудился в районе горы Ачишхо. Сообщение об этом поступило дежурным ЮРПСО МЧС России 26 ноября в 22:50.

На помощь мужчине оперативно пришли сотрудники Краснополянского подразделения ЮРПСО. Они созвонились с туристом и определили его местонахождение. Мужчина застрял в районе перевала "Медвежьи ворота".

После благополучного спасения мужчина рассказал, что начал свой маршрут с поселка Медовеевка. Но поднимаясь по тропе в сторону горы Ачишхо, он понял, что из-за высокого снежного покрова идти дальше наверх невозможно. Турист принял решение свернуть в сторону Греческого отрога, а после уже выйти к "Медвежьим воротам". Там у него сел gps-навигатор, поэтому мужчине пришлось обратиться за помощью к спасателям.

В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России рассказали, что мужчину удалось найти в 2:30. Из-за низких ночных температур житель Верхневожлья получил переохлаждение. Спасатели вывезли его из горно-лесной местности в поселок Красная Поляна.