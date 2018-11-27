2018-11-27T16:58:15+03:00
Общество

За три дня в Тверской области задержали 65 пьяных водителей

Полицейские подвели итоги "Контроля трезвости"
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские продолжают ловить пьяных водителейПолицейские продолжают ловить пьяных водителейФото: Кирилл ЧАЩИН
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В течение трех дней полицейские задержали на дорогах Тверской области 65 водителей в состоянии опьянения, а 17 из них были остановлены в областной столице. Таковы итоги "Контроля трезвости", который проходил на территории региона с 23 по 25 ноября августа.

За повторное управление автомобилем в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования, лицо ранее лишенное права управления по аналогичным причинам, либо имеющее судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, привлекается к уголовной ответственности. Нарушитель рискует отправиться в тюрьму на срок до двух лет. Е

сли вы заметили водителя, который подозрительно ведет себя на дороге, немедленно сообщайте об этом по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (Нужно назвать марку автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).

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