664 учреждения для детского отдыха в этом году работали в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-27T14:37:08+03:00

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С начала года в Тверской области был организован отдых для 82 320 детей. Это примерно 63,2% от общего количества ребят, обучающихся в образовательных организациях региона. Практически все муниципалитеты перевыполнили планы по количеству отдохнувших ребят. Этот вопрос обсудили на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

В Тверской области работали 664 учреждения для детского отдыха, в том числе 23 загородных лагеря, 532 – с дневным пребыванием, 66 – труда и отдыха, 31 палаточный лагерь. Также было организовано 60 многодневных походов, работало 12 санаториев для детей. А 707 ребят из Тверской области побывали в федеральных центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и других.

В областном правительстве сообщили, что в этом году на отдых и оздоровление детей было выделено 674,6 млн рублей.