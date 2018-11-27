У нелегальных продавцов в Твери конфисковали товар за неуплаченные штрафы

СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-27T14:02:19+03:00

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В Твери продолжают наказывать недобросовестных продавцов. 26 ноября специалисты отдела потребительского рынка и наружной рекламы вместе с судебными приставами провели очередной рейд по объектам потребительского рынка.

Проверку проходили торговые точки в Заволжском и Московском районах города. В результате выявлены четверо продавцов, у которых есть задолженности по уплате административных штрафов.

В администрации Твери рассказали, что 14 тысяч рублей задолжал продавец овощей и фруктов, который установил нестационарный павильон возле дома №68 по улице Кольцевой. После общения с сотрудниками службы судебных приставов нарушитель согласился погасить долг на месте.

А вот трое других торговцев оказались не столь сознательны, и добровольно долги не погасили. Так, продавец очков у дома № 8 по улице Скворцова-Степанова должен 20 тысяч рублей. А люди, которые торговали на площади Терешковой и у дома № 20 по улице Зинаиды Коноплянниковой шерстяными и трикотажными изделиями задолжали в сумме 40 и 150 тысяч рублей соответственно.

У нарушителей был конфискован товар.