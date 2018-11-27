В колонию отправятся три жителя Твери за угон иномарки
В Твери Пролетарский районный суд назначил наказание трем местным жителям за кражу автомобиля.
Молодые люди в мае этого года угнали автомобиль «Mazda». Они собиралась перепродать машину.
Похитить иномарку им удалось, взломав дверь. Также они воспользовались программатором иммобилайзера – противоугонного устройства. Записав на него данные нового электронного ключа, парни смогли запустить двигатель.
Угонщиков задержали полицейские. Причем молодых людей обвиняют не только в угоне автомобиля, но еще и в краже всего находящегося в салоне имущества, включая детское кресло и регистратор.
Как сообщает пресс-служба суда, свою вину злоумышленники признали. Им назначено от двух до трех лет лишения свободы.
Приговор еще не вступил в законную силу.