2018-11-27T12:38:00+03:00
Общество

В следующем году планируется установить фундамент, стены и фасад детской областной больницы в Твери

А в детской поликлинике в "Южном" уже завершаются ремонтные работы
Виктория ЖУКОВА
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Детская поликлиника в "Южном" уже почти готоваДетская поликлиника в "Южном" уже почти готова
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В Твери в следующем году планируют сделать фундамент здания детской областной клинической больницы (ДОКБ), установить монолитный каркас, стены, перегородки, фасад, а также провести внутренние отделочные работы. Подготовку к возведению комплекса детской больницы и ход работ в поликлинике в микрорайоне «Южный» обсудили на совещании регионального правительства, которое 26 ноября губернатор Игорь Руденя.

В настоящий момент проектная документация на строительство больницы проходит государственную экспертизу. На площадке в Заволжском районе, где будет расположен новый комплекс ДОКБ, идёт демонтаж незавершённой постройки. Работы уже выполнены более чем на 50%. Завершить разборку конструкций планируется к концу декабря.

В «Южном» на строительной площадке детской поликлиники завершается благоустройство территории. Уже укладывается тротуарная плитка, асфальт, бордюры и газон.

В пресс-службе областного правительства рассказали, что внутри здания идёт облицовка стен керамической плиткой. Также завершаются работы по монтажу системы пожаротушения, вентиляции, лифтового оборудования. Необходимое медицинское оборудование уже приобретено – его установят после отделки.

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