2018-11-27T12:00:44+03:00
Общество

20-метровую ель из Тверской области установили на Манежной площади в Москве

Новогоднюю красавицу искали в лесах под Тверью две недели
Виктория ЖУКОВА
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Пятитонная елка уехала из Тверской области радовать москвичейПятитонная елка уехала из Тверской области радовать москвичейФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Манежную площадь в Москве теперь украшает 20-метровая ель из Тверской области. Новогоднее дерево искали две недели в лесах Верхневолжья. В итоге выбрали самую пушистую и красивую ель весом в пять тонн.

Чтобы нарядить такую новогоднюю красавицу, потребовалось три километра световых гирлянд и четыре тысячи игрушек. Установка ели заняла неделю. Об этом пишут столичные информагентства.

В этом году на новогоднюю ель повесили украшения в стили ретро XIX века: трости, цилиндры, дирижабли и самолётики.

Вокруг красавицы из Тверской области также обещают залить каток и организовать представления и шоу в стиле позапрошлого века.

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