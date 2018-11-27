20-метровую ель из Тверской области установили на Манежной площади в Москве

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-27T12:00:44+03:00

Новогоднюю красавицу искали в лесах под Тверью две недели

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Манежную площадь в Москве теперь украшает 20-метровая ель из Тверской области. Новогоднее дерево искали две недели в лесах Верхневолжья. В итоге выбрали самую пушистую и красивую ель весом в пять тонн.

Чтобы нарядить такую новогоднюю красавицу, потребовалось три километра световых гирлянд и четыре тысячи игрушек. Установка ели заняла неделю. Об этом пишут столичные информагентства.

В этом году на новогоднюю ель повесили украшения в стили ретро XIX века: трости, цилиндры, дирижабли и самолётики.

Вокруг красавицы из Тверской области также обещают залить каток и организовать представления и шоу в стиле позапрошлого века.