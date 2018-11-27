Жители Тверской области могут обменять накопившиеся мелкие монеты на бумажные банкноты

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-27T11:06:21+03:00

Сумму мелочи также можно положить на банковский счет

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В Тверской области стартовала "Монетная неделя". Акция продлиться до 2 декабря. Жителям предлагают сдать мелкие монеты, которые скопились дома. Основная цель этой акции - вернуть монеты в денежный оборот.

Сотрудники банка смогут обменять монеты на банкноты, также сумму мелочи можно будет внести на свой банковский счет или на счета благотворительных организаций. Чтобы сэкономить время, следует заранее расфасовать монеты.

К акции присоединились 18 кредитных организаций региона. Но только в девяти из них деньги поменяют без комиссии. К таким, например, относятся все отделения Сбербанка.

В Тверском отделении ГУ Банка России по ЦФО рассказали, что срок службы монет составляет в среднем около 25 лет. Примерно на каждого человека в нашей стране приходится 447 монеток.