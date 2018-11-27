Из-за вредной привычки автомобилист попал в аварию на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-27T10:39:53+03:00

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В понедельник, 26 ноября, на 119 км трассы М-10 "Россия", проходящей через Конаковский район Тверской области, столкнулись две иномарки. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 17:25.

Полицейские выяснили, что 33-летний водитель "Opel Astra" двигаясь по трассе выронил из рук упавшую сигарету и не придумал ничего лучше, как потянуться за ней. Изделие находилось у ног мужчины, поэтому контроль за движение он потерял. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и врезался сначала в "Ford Focus", а затем еще и в "УАЗ".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, водитель "Opel" от госпитализации отказался. Больше в аварии никто не пострадал.