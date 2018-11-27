У жительницы Тверской области полицейские обнаружили наркотики
Тверские полицейские задержали 42-летнюю женщину по подозрению в хранении наркотических средств. Злоумышленницу заметили возле одного из домов на улице Советская в Лихославле.
Досмотрев женщину в присутствии понятых, оперативники обнаружили в кармане ее одежды сверток с порошкообразным веществом. Согласно исследованию экспертно-криминалистического центра УМВД, у задержанной при себе было более одного грамма сильнодействующего вещества.
- Женщина созналась в содеянном и рассказала, что наркотик она хранила для личного употребления, - сообщили в УМВД России по Тверской области.
За «Незаконное приобретение, хранение, перевозку или изготовление наркотических средств» женщине грозит до трех лет лишения свободы.
Стражи правопорядка выясняют, где женщина купила наркотик.