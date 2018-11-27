Пожилой мужчина сбил пенсионерку в Твери
Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Потерпевшая попала в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 26 ноября, в Твери на улице Луначарского в районе дома №30, произошла авария в результате которой пострадала 61-летняя женщина. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 18:10.
Полицейские выяснили, что 77-летний водитель "Huinday ix35" сбил 61-летнюю пенсионерку, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте. В зоне видимости потерпевшей находилась "зебра", но до неё она так и не дошла.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая с различными травмами была доставлена в одну из городских больниц.