Пожилой мужчина сбил пенсионерку в Твери

СЕГОДНЯ 09:51 2018-11-27T09:51:35+03:00

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В понедельник, 26 ноября, в Твери на улице Луначарского в районе дома №30, произошла авария в результате которой пострадала 61-летняя женщина. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 18:10.

Полицейские выяснили, что 77-летний водитель "Huinday ix35" сбил 61-летнюю пенсионерку, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте. В зоне видимости потерпевшей находилась "зебра", но до неё она так и не дошла.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая с различными травмами была доставлена в одну из городских больниц.