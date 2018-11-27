В Тверской области участились аварии из-за выезда на встречную полосу

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-27T08:43:27+03:00

За год в регионе в таких столкновениях погибло 54 человека

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На территории Тверской области за текущий год произошло 138 аварий, причиной которых стал выезд на встречную полосу. В результате таких ДТП 54 человека погибли, а 224 получили травмы.

По информации регионального Управления ГИБДД, только за ноябрь на дорогах Тверской области произошло 13 аварий с выездом на встречную полосу. В них есть погибшие и пострадавшие.

Автоинспекторы напоминают, что практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения. На обгон водители могут пойти только убедившись, что встречная полоса свободна до достаточном расстоянии, а в процессе обгона автомобиль не создаст опасность для движения другим участникам.

Кроме того, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. В Тверской области за данный вид нарушения ПДД к административной ответственности в этом году был привлечен 2 981 водитель.