Парк Победы в Твери украшают к Новому Году

СЕГОДНЯ 08:11 2018-11-27T08:13:03+03:00

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В Твери продолжается подготовка к новогодним праздникам. В парке Победы завершается установка семиметровой ели. Новогоднюю красавицу украсят разноцветные шары и гирлянды.

Стоять ель будет возле главного входа в парк Победы.

В администрации Твери рассказали, что в парке появится также световое оформление из гирлянд на всю входную группу. Работы по монтажу новогоднего оформления планирую завершить в середине недели.

Кроме того, в скором времени в парке Победы будет залит каток. Он будет необычный: планируется сделать выходящую из основного поля залитую ледовую дорожку с подсветкой. За катком установят трехметровую горку для катаний. Рядом – пункт обогрева и проката инвентаря.

Напомним, что первая новогодняя ель уже стоит в Горсаду.