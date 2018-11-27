Парк Победы в Твери украшают к Новому Году
В Твери продолжается подготовка к новогодним праздникам. В парке Победы завершается установка семиметровой ели. Новогоднюю красавицу украсят разноцветные шары и гирлянды.
Стоять ель будет возле главного входа в парк Победы.
В администрации Твери рассказали, что в парке появится также световое оформление из гирлянд на всю входную группу. Работы по монтажу новогоднего оформления планирую завершить в середине недели.
Кроме того, в скором времени в парке Победы будет залит каток. Он будет необычный: планируется сделать выходящую из основного поля залитую ледовую дорожку с подсветкой. За катком установят трехметровую горку для катаний. Рядом – пункт обогрева и проката инвентаря.
Напомним, что первая новогодняя ель уже стоит в Горсаду.