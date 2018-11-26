15-летняя девушка пропала в Твери

26 Нояб. 21:58 2018-11-26T21:58:54+03:00

Два дня назад она ушла из дома и до сих пор не вернулась

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В Твери пропала молодая девушка. 15-летняя Елизавета Молчанова ушла из дома (Тверь, улица Фадеева) утром в субботу, 24 ноября и не вернулась. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» сообщили, что девушка могла поехать в Клин.

Девушка ростом 165-170 сантиметров, у нее прямые каштановые волосы и голубые глаза. В субботу была одета в серый пуховик по пояс, синюю кофту на змейке с капюшоном, серую шапку с белой надписью «New York», голубой шарф, джинсы и синие кроссовки.

Информацию о местонахождении пропавшей волонтеры просят сообщить по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или 102