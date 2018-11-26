Жителей Тверской области планируют обучить экологической грамотности

СЕГОДНЯ 19:36 2018-11-26T19:36:36+03:00

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В Тверской области до 1 января 2019 года планируется разработать и принять региональную образовательную программу, которая будет направлена на экологическое воспитание жителей Верхневолжья. Этот вопрос обсудили 26 ноября на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

- Мы проводим разовые акции – субботники, сбор макулатуры. Но важно обеспечить воспитание на постоянной основе, чтобы культура прививалась с детских лет, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Разрабатываемая образовательная программа будет носить бессрочный характер. В нее поручено включить мероприятия для воспитанников детских садов, школьников, студентов.