Мужчину задержали при продаже синтетического наркотика в Твери

СЕГОДНЯ 18:04 2018-11-26T18:04:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери оперативники наркоконтроля установили и задокументировали факт сбыта наркотического вещества местному жителю.

Заращённое вещество массой в 0,31 грамм продавал 47-летний мужчина. В его отношении возбуждено уголовное дело.

По информации УМВД России по Тверской области, за «Незаконное производство и сбыт наркотических средств» мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ведется следствие. Полицейские выясняют, где и при каких обстоятельствах мужчина купил данный наркотик.