2018-11-26T18:04:33+03:00
Происшествия

Мужчину задержали при продаже синтетического наркотика в Твери

Ведется следствие
Виктория ЖУКОВА
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Злоумышленника задержали полицейскиеЗлоумышленника задержали полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери оперативники наркоконтроля установили и задокументировали факт сбыта наркотического вещества местному жителю.

Заращённое вещество массой в 0,31 грамм продавал 47-летний мужчина. В его отношении возбуждено уголовное дело.

По информации УМВД России по Тверской области, за «Незаконное производство и сбыт наркотических средств» мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ведется следствие. Полицейские выясняют, где и при каких обстоятельствах мужчина купил данный наркотик.

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