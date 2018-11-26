Мужчину задержали при продаже синтетического наркотика в Твери
Ведется следствие
Злоумышленника задержали полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери оперативники наркоконтроля установили и задокументировали факт сбыта наркотического вещества местному жителю.
Заращённое вещество массой в 0,31 грамм продавал 47-летний мужчина. В его отношении возбуждено уголовное дело.
По информации УМВД России по Тверской области, за «Незаконное производство и сбыт наркотических средств» мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Ведется следствие. Полицейские выясняют, где и при каких обстоятельствах мужчина купил данный наркотик.