2018-11-26T17:21:12+03:00
Политика

В Тверской области принята программа в сфере обращения с коммунальными отходами

В регионе не подразумевается и не планируется размещение отходов с других территорий
Виктория ЖУКОВА
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Губернатор Игорь Руденя Фото: областное правительствоГубернатор Игорь Руденя Фото: областное правительство
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В Тверской области 26 ноября на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени была принята региональная программа в сфере обращения с отходами. Реализация мероприятий в рамках госпрограммы запланирована до 2028 года.

В регионе сформированы Бежецкий, Вышеволоцкий, Кимрский, Нелидовский, Ржевский, Тверской и Торжокский кластеры. Они были выделены исходя из численности населения районов и городских округов, а также транспортной доступности. В пределах кластеров запланировано строительство мусоросортировочных станций и развитие инфраструктуры по обращению с отходами в целом.

По информации областного правительства, на развитие инфраструктурных объектов по обращению с отходами в 2019-2021 годах планируется направить более 303 млн рублей. Это федеральные и областные средства. Кроме того, на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде пойдет еще свыше 78,5 млн рублей.

В дорожную карту госпрограммы также включены ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, утверждение тарифной политики, инвестиционных и производственных программ, проведение экологических акций и другие мероприятия.

Напомним, что одним из практических шагов по созданию комплексной системы в сфере обращения с коммунальными отходами стала передача полигона «Славный» в собственность региона.

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