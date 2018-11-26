В Тверской области принята программа в сфере обращения с коммунальными отходами

СЕГОДНЯ 17:21 2018-11-26T17:21:12+03:00

В регионе не подразумевается и не планируется размещение отходов с других территорий

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В Тверской области 26 ноября на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени была принята региональная программа в сфере обращения с отходами. Реализация мероприятий в рамках госпрограммы запланирована до 2028 года.

В регионе сформированы Бежецкий, Вышеволоцкий, Кимрский, Нелидовский, Ржевский, Тверской и Торжокский кластеры. Они были выделены исходя из численности населения районов и городских округов, а также транспортной доступности. В пределах кластеров запланировано строительство мусоросортировочных станций и развитие инфраструктуры по обращению с отходами в целом.

По информации областного правительства, на развитие инфраструктурных объектов по обращению с отходами в 2019-2021 годах планируется направить более 303 млн рублей. Это федеральные и областные средства. Кроме того, на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде пойдет еще свыше 78,5 млн рублей.

В дорожную карту госпрограммы также включены ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, утверждение тарифной политики, инвестиционных и производственных программ, проведение экологических акций и другие мероприятия.

Напомним, что одним из практических шагов по созданию комплексной системы в сфере обращения с коммунальными отходами стала передача полигона «Славный» в собственность региона.