2018-11-26T16:51:09+03:00
Победа

В Тверской области установили памятные бюсты героям-ржевитянам

Теперь в Ржевском филиале Музея Победы увековечена память всех местных жителей — Героев Советского Союза
Виктория ТУШКОВА
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Мемориал в городе Ржеве пополнился семью бюстами Героям Советского СоюзаМемориал в городе Ржеве пополнился семью бюстами Героям Советского СоюзаФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Год назад на территории музея уже появились бюсты пяти замлякам-героям: Василию Степановичу Александровскому, Ивану Петровичу Журавлёву, Василию Николаевичу Кубареву, Михаилу Ильичу Румянцеву и Василию Дмитриевичу Балашову. Автор работ - скульптор Денис Стритович.

Теперь мемориал пополнился ещё семью бюстами: Сергею Александровичу Малыгину, Фотию Яковлевичу Морозову, Александру Константиновичу Константинову, Ивану Петровичу Зрелову, Константину Ивановичу Царицыну, Василию Фёдоровичу Цветкову и Дмитрию Сергеевичу Молодцову — сообщает Правительство Тверской области.

Сегодня в ржевском филиале Музея Победы представлена расширенная экспозиция — в точно воссозданном историческом интерьере можно изучить военные документы и фотографии, увидеть личные вещи солдат и офицеров.

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