В Тверской области установили памятные бюсты героям-ржевитянам
Год назад на территории музея уже появились бюсты пяти замлякам-героям: Василию Степановичу Александровскому, Ивану Петровичу Журавлёву, Василию Николаевичу Кубареву, Михаилу Ильичу Румянцеву и Василию Дмитриевичу Балашову. Автор работ - скульптор Денис Стритович.
Теперь мемориал пополнился ещё семью бюстами: Сергею Александровичу Малыгину, Фотию Яковлевичу Морозову, Александру Константиновичу Константинову, Ивану Петровичу Зрелову, Константину Ивановичу Царицыну, Василию Фёдоровичу Цветкову и Дмитрию Сергеевичу Молодцову — сообщает Правительство Тверской области.
Сегодня в ржевском филиале Музея Победы представлена расширенная экспозиция — в точно воссозданном историческом интерьере можно изучить военные документы и фотографии, увидеть личные вещи солдат и офицеров.