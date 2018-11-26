2018-11-26T16:26:03+03:00
Происшествия

В Тверской области чёрный лесоруб уничтожил деревьев на 121 тысячу рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктория ТУШКОВА
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Злоумышленник обвиняется в причинении государству крупного ущербаЗлоумышленник обвиняется в причинении государству крупного ущербаФото: Игорь АЛЕКСИЧ
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Незаконную вырубку на территории Сандовского района обнаружил совместный рейд районной прокуратуры, сотрудников полиции и работников Краснохолмского лесничества. Неизвестный вырубил 25 деревьев, чем нанёс государству ущерб в 120 983 рубля. Согласно законодательству, это считается крупным размером.

Материалы по данному происшествию были направлены в правохранительные органы. Против неизвестного злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере» (п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ) — сообщает прокуратура Сандовского района.

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