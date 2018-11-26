Главу городского округа в Тверской области оштрафовали за изменение условий госконтракта

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-26T16:07:26+03:00

Условия чиновник изменил фактически за три дня до даты окончания всех работ

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В Тверской области Осташковская межрайонная прокуратура выявила нарушения требований законодательства при изменении условий заключенного муниципального контракта.

Установлено, что в июле этого года администрация Осташковского городского округа заключила контракт на благоустройство двора по адресу: улица Рабочая, 42/45. Цена контракта составила 3 980 107 рублей, закончить все работы должны были до 20 августа этого года.

Объем работ был определен в соответствии с локальной сметой и техническим заданием к контракту в пределах лимитов финансовых средств.

Фактически за три дня до даты окончания всех работ муниципалитет и подрядчик заключили дополнительное соглашение. В контакте появился новые условия. Эти действия нарушили требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В областной прокуратуре сообщили, что постановлением УФАС по Тверской области главы администрации Осташковского городского округа привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.