В Твери иномарка выехала на встречную полосу, протаранила автомобиль тест-драйва и рейсовый автобус
В Твери сегодня, 26 ноября, произошло крупное ДТП. Около 13:00 на Московском шоссе у дома № 16/3 столкнулись два автомобиля и автобус.
По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «Geely MK» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб врезался в автомобиль «Mazda CX-5», который проходил тест-драйв. После этого иномарку отбросило в рейсовый автобус «Редкино – Тверь».
Медицинская помощь понадобилась водителю-виновнику, его госпитализировали в больницу. Очевидцы аварии рассказали, что мужчине, скорее всего, стало плохо за рулем.
В автобусе и в автомобиле «Mazda» никто не пострадал.