2018-11-26T15:21:18+03:00
Происшествия

В Твери иномарка выехала на встречную полосу, протаранила автомобиль тест-драйва и рейсовый автобус

Очевидцы рассказали, что водителю стало плохо за рулем
Виктория ЖУКОВА
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Столкнулись две иномарки и рейсовый автобус Фото: Сергей Куринов (группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь")Столкнулись две иномарки и рейсовый автобус Фото: Сергей Куринов (группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь")
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В Твери сегодня, 26 ноября, произошло крупное ДТП. Около 13:00 на Московском шоссе у дома № 16/3 столкнулись два автомобиля и автобус.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «Geely MK» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб врезался в автомобиль «Mazda CX-5», который проходил тест-драйв. После этого иномарку отбросило в рейсовый автобус «Редкино – Тверь».

Медицинская помощь понадобилась водителю-виновнику, его госпитализировали в больницу. Очевидцы аварии рассказали, что мужчине, скорее всего, стало плохо за рулем.

В автобусе и в автомобиле «Mazda» никто не пострадал.

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