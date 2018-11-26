2018-11-26T14:38:43+03:00
Общество

Антимонопольщики не вправе отменить выступление Егора Крида в Твери

Однако Тверское УФАС займется проверкой рекламного сопровождения концерта
Виктория ЖУКОВА
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В ведомстве прокомментировали ситуацию с предстоящим концертом Егора Крида в Твери Фото: архив "КП"В ведомстве прокомментировали ситуацию с предстоящим концертом Егора Крида в Твери Фото: архив "КП"
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В Твери продолжаются споры по поводу концерта Егора Крида, который должен пройти 3 декабря в «Юбилейном».

Напомним, накануне родители сообщили в региональное УФАС, что на концерте известного рэп-исполнителя будет распространяться информация, запрещенная для детей: ненормативная лексика и аморальные тексты песен. При этом вход на концерт доступен для подростков старше 12 лет.

- Антимонопольные органы не наделены полномочиями оценивать этическую составляющую концертов и иных публичных развлекательных мероприятий, а также не уполномочено разрешать концерты или принимать решения об их запрете, в связи с чем Тверское УФАС оценит исключительно соблюдение законодательства о рекламе при информационном сопровождении предстоящего концерта. Даже в случае нарушения законодательства о рекламе, Тверское УФАС не вправе запретить проведение концерта, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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