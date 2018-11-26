2018-11-26T14:01:35+03:00
Происшествия

"Черных риелторов" из Тверской области и Москвы суд отправил в колонию

Злоумышленники склоняли одиноких людей к фиктивному браку
Виктория ЖУКОВА
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Участники группы получили от 4 до 13 лет лишения свободыУчастники группы получили от 4 до 13 лет лишения свободыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Московский городской суд назначил наказание пятерым жителям Москвы и Тверской области в возрасте от 34 до 60 лет. Их признали виновными в незаконном лишении человека свободы, вымогательстве, похищении человека, а также в мошенничестве.

Установлено, что осужденные вместе со своими приятелями (ранее осужденными приговором Московского городского суда сообщниками) в 2009 году создали организованную группу, которая занималась хищением квартир жителей столицы. Они выбирали одиноких или злоупотребляющих спиртными напитками граждан.

Руководил группировкой директор риелторской фирмы из Тверской области. Мошенники незаконно завладели квартирами четверых граждан, общая стоимость которых превысила 35 млн рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Собственников квартир нарушители склоняли к заключению фиктивного брака. После этого оформляли недвижимость на женщину, которая входила в группу.

Участники группы получили от 4 до 13 лет лишения свободы.

Напомним, следователи СК по Тверской области расследовали еще одно уголовное дело о банде "черных риелторов", которую организовал житель поселка Редкино.

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