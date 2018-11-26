Поставщику неисправных огнетушителей будет предъявлена претензия после пожара в автобусе Твери
В Твери утром 26 ноября загорелся моторный отсек автобуса ЛИАЗ, работавшего на маршруте №1 («Железнодорожный вокзал – ЦРБ»).
В администрации Твери рассказали, что водитель приехал на конечную остановку «ЦРБ» и согласно регламенту о транспортной безопасности осмотрел салон автобуса. В моторном отсеке он заметил задымление, снял защитную крышку и увидел открытое горение.
Водитель попытался потушить огонь, но ни один из двух огнетушителей не сработал. Причем приобрели их весной этого года, а нормативный срок службы составляет 10 лет. По факту происшествия поставщику неисправных огнетушителей будет предъявлена претензия.
Водитель сразу же вызвал пожарных. От огня пострадали моторный отсек и задняя часть салона автобуса.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность топливного насоса. Но автобус все регламентированные техосмотры и техническое обслуживание проходил своевременно.