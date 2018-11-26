2018-11-26T13:20:27+03:00
Происшествия

Поставщику неисправных огнетушителей будет предъявлена претензия после пожара в автобусе Твери

Ни один из двух огнетушителей не сработал на месте
Виктория ЖУКОВА
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Автобус загорелся на конечной остановки Фото: группа в соцсети "Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус"Автобус загорелся на конечной остановки Фото: группа в соцсети "Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус"
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В Твери утром 26 ноября загорелся моторный отсек автобуса ЛИАЗ, работавшего на маршруте №1 («Железнодорожный вокзал – ЦРБ»).

В администрации Твери рассказали, что водитель приехал на конечную остановку «ЦРБ» и согласно регламенту о транспортной безопасности осмотрел салон автобуса. В моторном отсеке он заметил задымление, снял защитную крышку и увидел открытое горение.

Водитель попытался потушить огонь, но ни один из двух огнетушителей не сработал. Причем приобрели их весной этого года, а нормативный срок службы составляет 10 лет. По факту происшествия поставщику неисправных огнетушителей будет предъявлена претензия.

Водитель сразу же вызвал пожарных. От огня пострадали моторный отсек и задняя часть салона автобуса.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность топливного насоса. Но автобус все регламентированные техосмотры и техническое обслуживание проходил своевременно.

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