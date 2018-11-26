2018-11-26T12:41:04+03:00
Происшествия

20-летняя девушка похитила у знакомого 100 тысяч рублей в Тверской области

Злоумышленница выпивала в квартире молодого мужчины
Виктория ЖУКОВА
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Уходя, девушка захватила 100 тысяч рублейУходя, девушка захватила 100 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области из квартиры 26-летнего жителя Калязина украли 100 тысяч рублей. Мужчина сообщил о пропаже в полицию.

В ходе разбирательства стражи правопорядка выяснили, что в день происшествия молодой человек распивал алкоголь у себя в квартире в компании малознакомой девушки. Когда хозяин уснул, его гостья взяла деньги и ушла из квартиры.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 20-летняя безработная жительница Кашинского района, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Девушка в содеянном созналась и вернула потерпевшему. В ее отношении полицейские возбудили уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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