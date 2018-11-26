20-летняя девушка похитила у знакомого 100 тысяч рублей в Тверской области
В Тверской области из квартиры 26-летнего жителя Калязина украли 100 тысяч рублей. Мужчина сообщил о пропаже в полицию.
В ходе разбирательства стражи правопорядка выяснили, что в день происшествия молодой человек распивал алкоголь у себя в квартире в компании малознакомой девушки. Когда хозяин уснул, его гостья взяла деньги и ушла из квартиры.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 20-летняя безработная жительница Кашинского района, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Девушка в содеянном созналась и вернула потерпевшему. В ее отношении полицейские возбудили уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.