2018-11-26T12:09:15+03:00
Общество

Родители потребовали отменить концерт Егора Крида в Твери

В песнях артиста они услышали ненормативную лексику
Виктория ЖУКОВА
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Афиша с концерта Фото: группа в соцсети "Егор Крид | ТВЕРЬ"Афиша с концерта Фото: группа в соцсети "Егор Крид | ТВЕРЬ"
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В Твери родительское сообщество выступило против концерта известного рэп-исполнителя Егора Крида. Соответствующее заявление поступило в Тверское УФАС России.

Родители отмечают, что на афише концертного зала указано возрастное ограничение 12+. При этом в песнях исполнителя присутствует ненормативная лексика, а смысловое значение текстов аморально по своей сути.

Также в ведомстве сообщили, что инициаторы жалобы требуют проверить деятельность концертного зала «Юбилейный» на соответствие требованиям Закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", а также отменить концерт артиста.

После рассмотрения на предмет соответствия требованиям законодательства о рекламе, это заявление антимонопольщики также направят в Комитет по делам культуры Тверской области.

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