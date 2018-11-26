Десятки жилых домов, больница и детский сад в Твери остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-26T11:54:10+03:00

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В Твери сегодня, 26 ноября, ряд домов остался без холодной воды. В зоне отключения два района: Московский и Пролетарский.

На улице Тамары Ильиной идет ремонт на линии холодного водоснабжения. До 17:00 «холодненькой» не будет в больнице №6 (улица Орджоникидзе, 35) и в детском саду №159 (улица Тамары Ильяной, 28). Цистерна с питьевой водой жителям будет предоставлена.

Также планово-предупредительные работы проходят на бульваре Ногина. В соседних домах холодную воду отключили до 14:00.

До 18:00 холодной воды из-за проводимых ремонтных работ не будет на улицах Борихино Поле и Освобождения, а также на Волоколамском шоссе.