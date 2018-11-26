2018-11-26T11:20:43+03:00
Общество

Ограничение движения транспорта на Волоколамском проспекте в Твери продлили еще на неделю

По изначальному плану бетонные блоки должны были убрать 23 ноября
Виктория ЖУКОВА
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Водителям еще немного придется потерпеть пробки в "часы пик"Водителям еще немного придется потерпеть пробки в "часы пик"Фото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери до сих пор перекрыто движение по Волоколамскому проспекту. Напомним, что ограничения были введены для того, чтобы газовщики смогли провести работы по перекладке газовой трубы. Такая необходимость возникла в связи с износом действующего трубопровода.

Планировалось, что работы займут месяц и будут идти до 23 ноября.

Но на сегодняшний день бетонные блоки продолжают оставаться на месте, частично перекрывая часть Волоколамки от улицы Склизкова до бульвара Цанова.

Стоит отметить, что газовщики пошли навстречу автомобилистам и ограничивали движение транспорта по Волоколамскому проспекту только там, где проходили работы. Крайние левые полосы были перекрыты в три этапа: от проспекта Победы до улицы Склизкова, от улицы Склизкова до улицы Фадеева и от улицы Фадеева до бульвара Цанова. Так, удалось избежать постоянных заторов на одной из самых оживленных городских трасс.

По предварительным данным, работы полностью завершатся к концу текущей недели.

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