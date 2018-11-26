Четыре автомобиля столкнулись на улице Вагжанова в Твери

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-26T11:03:29+03:00

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В Твери в субботу, 24 ноября, на улице Вагжанова столкнись четыре автомобиля.

В 16:40 62-летний водитель автомобиля «Ford Explorer» в районе дома №14 по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Там он врезался в три автомобиля: ВАЗ 111930, DFM S30 и в «Daewoo Matiz». После этого виновник наехал на стойку дорожного знака.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель «Ford» погиб на месте аварии. Травмы в результате столкновения получила женщина-пассажир DFM S30. Ее на «скорой» доставили в больницу.