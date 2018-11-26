Двухлетняя девочка попала в больницу после ДТП в Тверской области
Авария произошла по вине пьяной автомобилистки
Из-за пьяной автомобилистки маленькая девочка попала в больницуФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В воскресенье, 24 ноября, в Кувшиново Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала двухлетняя девочка. Неприятный инцидент случился в 22:10 на Октябрьской улице в районе дома №19.
Полицейские выяснили, что 23-летняя пьяная обладательница "ВАЗа 2111" не стала предоставлять преимущество в движении на перекрестке 19-летнему водителю "Kia Rio", в результате чего автомобили столкнулись.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, госпитализация понадобилась двухлетней пассажирке иномарки.