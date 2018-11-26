2018-11-26T10:49:49+03:00
Происшествия

Двухлетняя девочка попала в больницу после ДТП в Тверской области

Авария произошла по вине пьяной автомобилистки
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Из-за пьяной автомобилистки маленькая девочка попала в больницуИз-за пьяной автомобилистки маленькая девочка попала в больницуФото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 ноября, в Кувшиново Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала двухлетняя девочка. Неприятный инцидент случился в 22:10 на Октябрьской улице в районе дома №19.

Полицейские выяснили, что 23-летняя пьяная обладательница "ВАЗа 2111" не стала предоставлять преимущество в движении на перекрестке 19-летнему водителю "Kia Rio", в результате чего автомобили столкнулись.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, госпитализация понадобилась двухлетней пассажирке иномарки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Антимонопольщики не вправе отменить выступление Егора Крида в Твери
"Черных риелторов" из Тверской области и Москвы суд отправил в колонию
Поставщику неисправных огнетушителей будет предъявлена претензия после пожара в автобусе Твери
20-летняя девушка похитила у знакомого 100 тысяч рублей в Тверской области
Родители потребовали отменить концерт Егора Крида в Твери
Десятки жилых домов, больница и детский сад в Твери остались без холодной воды
Ограничение движения транспорта на Волоколамском проспекте в Твери продлили еще на неделю
Четыре автомобиля столкнулись на улице Вагжанова в Твери
В Тверской области будут судить мужчину, который шесть лет назад напал с ножом на своего родственника
Молодая женщина разбила свою иномарку в Твери
Часть Заволжского района Твери на весь день осталась без горячей воды и тепла
Автомобилист сбил на "зебре" женщину в Тверской области
Пассажирский автобус загорелся утром в Твери
Тверь присоединяется к международному тестированию по истории Отечества