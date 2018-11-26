2018-11-26T10:32:37+03:00
Общество

В Тверской области будут судить мужчину, который шесть лет назад напал с ножом на своего родственника

Мужчину все эти годы разыскивали правоохранители
Виктория ЖУКОВА
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Злоумышленника ждет суд Фото: архив "КП"Злоумышленника ждет суд Фото: архив "КП"
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В Тверской области прокуратура Зубцовского района направила в суд уголовное дело о преступлении, совершенном шесть лет назад.

Установлено, в 2012 году 30-летний гражданин Республики Таджикистан ехал на автомобиле со своим родственником. Мужчины поругались, тогда обвиняемый ударил своего обидчика более 12 раз ножом. С места преступления он скрылся.

В областной прокуратуре сообщили, что подозреваемый в 2012 году был объявлен в розыск. Задержать его удалось только в этом году в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Мужчину задержали при попытке пересечь границу Российской Федерации. В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Зубцовский районный суд для рассмотрения по существу.

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