В Тверской области будут судить мужчину, который шесть лет назад напал с ножом на своего родственника
В Тверской области прокуратура Зубцовского района направила в суд уголовное дело о преступлении, совершенном шесть лет назад.
Установлено, в 2012 году 30-летний гражданин Республики Таджикистан ехал на автомобиле со своим родственником. Мужчины поругались, тогда обвиняемый ударил своего обидчика более 12 раз ножом. С места преступления он скрылся.
В областной прокуратуре сообщили, что подозреваемый в 2012 году был объявлен в розыск. Задержать его удалось только в этом году в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Мужчину задержали при попытке пересечь границу Российской Федерации. В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Зубцовский районный суд для рассмотрения по существу.