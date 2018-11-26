Молодая женщина разбила свою иномарку в Твери

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-26T10:00:17+03:00

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В воскресенье, 25 ноября, в Твери на улице Мусоргского в районе дома №20/27, произошла авария с участием двух автомобилей. Дорожное происшествие случилось на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, когда на часах было около 02:27.

Установлено, что 24-летняя обладательница "Nissa Juke" двигаясь по второстепенной дороге не стала предоставлять преимущество в движению 39-летнему водителю "Renault Logan", и столкнулась с ним.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая попала с увечьями в больницу.