Часть Заволжского района Твери на весь день осталась без горячей воды и тепла
В Твери продолжаются ремонтные работы на участке трубопровода. Сегодня, 26 ноября в 9:00 коммунальщики приступили к подключению отремонтированного участка магистрального трубопровода на улице Мичурина. Также работы по устранению дефекта проходят на улице Благоева.
В связи с этим подача отопления и горячей воды будет временно приостановлена в отдельные жилые дома по улицам Зинаиды Коноплянниковой, Красина, Мичурина, Мусоргского, Румянцева, Комсомольскому проспекту, бульвару Шмидта, 1-му и 2-му переулкам Карпинского.
Планируется, что работы завершаться к 22:00 26 ноября.
А из-за работ на улице Благоева тепло и горячую воду отключили по улицам Павлова, Скворцова-Степанова, Благоева, Горького, Карпинского, Мусоргского, Никитина, Фурманова, а также набережной Афанасия Никитина.
В администрации Твери сообщили, что перед ресурсоснабжающей организацией стоит задача провести ремонт в кратчайшие сроки.