2018-11-26T09:51:48+03:00
Происшествия

Автомобилист сбил на "зебре" женщину в Тверской области

Потерпевшую пришлось госпитализировать
Альберт БОЙКОВ
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В результате аварии женщина попала в больницуВ результате аварии женщина попала в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В воскресенье, 25 ноября, в Конаково Тверской области произошла авария, в результате которой пострадала женщина пешеход. Известно, что дорожное происшествие случилось в 17:00 на проспекте Ленина у дома №12.

Полицейские установили, что 36-летний обладатель "ВАЗа 21121" сбил 54-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У водителя было две полосы для маневра, однако столкновения он избежать все равно не сумел. К

ак сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия женщина с различными травмами была доставлена в травматологическое отделение.

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