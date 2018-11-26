2018-11-26T10:02:23+03:00
Происшествия

Пассажирский автобус загорелся утром в Твери

Обошлось без пострадавших
Виктория ЖУКОВА
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Автобус не подлежит восстановлению Фото: группа в соцсети "Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус"Автобус не подлежит восстановлению Фото: группа в соцсети "Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус"
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В Твери 26 ноября загорелся пассажирский автобус. Пожар произошел утром, около 8:50 в поселке Химинститута недалеко от остановки районной больницы.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты из отделений пожарно-спасательной части №1 и №75. Подробности и причины случившегося устанавливаются.

В региональном УМЧС России сообщили, что во время пожара никто не пострадал. Полностью потушить огонь специалистам удалось уже в 9:15.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в единую службу спасения по телефону «01».

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