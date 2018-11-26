Тверь присоединяется к международному тестированию по истории Отечества
В Твери 30 ноября пройдет международная акция «Тест по истории Отечества». Мероприятие состоится уже четвёртый по счёту раз. Оно приурочено к 25-летию Конституции Российской Федерации.
Все желающие, независимо от возраста, пола или уровня образования смогут проверить свои знания по истории Отечества. Начнется акция в 11:00.
В администрации Твери сообщили, что пройти тестирование можно будет на специальных площадках города и области, список точных адресов будет опубликован позже на сайте акции.
Участникам предстоит ответить на 40 специальных вопросов. Пройти тест можно и в режиме онлайн. Задания будут доступны с 00:00 до 24:00 по московскому времени 30 ноября.