2018-11-26T08:08:26+03:00
Общество

Дневные отключения электричества затронут все районы Твери

Проходят плановые работы
Виктория ЖУКОВА
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Света не будет в дневное времяСвета не будет в дневное времяФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В Твери традиционно в понедельник начинается новый этап отключений электроэнергии. Специалисты еженедельно проводят планово-предупредительные работы на трансформаторных подстанциях, ремонтируют аварийные опоры, срезают опасные ветки деревьев и устанавливают счетчики.

Свет будут отключать в дневное время с 26 по 30 ноября.

Так, сегодня, 26 ноября, в зоне отключения по графику все районы города. Света не будет с 9:00 в домах по улицам: Туполева, Розы Люксембург, 2-я Новозаводская, Добролюбова, 2-я Александра Невского, Линейная, Дальняя, Глинки, Транспортная, 1-я и 2-я Профинтерна, Солнечная, Мамулинская, Освобождения, а также на 3-ем Полевом проезде, Затверецком бульваре.

С 9:30 до 13:00 отключения запланированы на Старицком шоссе, проспекте Чайковского и на проезде Дарвина.

С 14:00 до 16:00 не будет света в домах на улицах Ткача, Дзержинского, Лесная, Маршала Конева и Бориса Полевого.

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