«Скорая помощь» и французская иномарка столкнулись в Твери

СЕГОДНЯ 20:14 2018-11-25T20:14:11+03:00

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В воскресенье, 25 ноября, в Твери на улице Шишкова столкнулись «Renault Logan» и автомобиль «скорой помощи». Известно, что обладатель иномарки не стал пропускать спецмашину, которая двигалась по проезжей части с включенными спецсигналами, так как везла пациента в лечебное учреждение.

Из-за возникшего между водителями недопонимания произошло столкновение автомобиля медиков с французской малолитражкой.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир «Renault» получили не угрожающие жизни увечья. Признаков опьянения у участников ДТП не выявлено.