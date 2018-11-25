«Скорая помощь» и французская иномарка столкнулись в Твери
Водители не поняли друг друга
"Скорая помощь" сошлась на дороге с "Renault"Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В воскресенье, 25 ноября, в Твери на улице Шишкова столкнулись «Renault Logan» и автомобиль «скорой помощи». Известно, что обладатель иномарки не стал пропускать спецмашину, которая двигалась по проезжей части с включенными спецсигналами, так как везла пациента в лечебное учреждение.
Из-за возникшего между водителями недопонимания произошло столкновение автомобиля медиков с французской малолитражкой.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир «Renault» получили не угрожающие жизни увечья. Признаков опьянения у участников ДТП не выявлено.