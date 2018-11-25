Пожилая женщина пропала в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:04 2018-11-25T17:04:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «СОВА», идет розыск Лисичкиной Александры Ильиничны 1942 года рождения. 24 ноября она предположительно ушла из своего дома (г. Ржев, ул. Красностроителей, 14) и не вернулась. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Одежда: зимняя куртка темного цвета

Особые приметы: хромает, ходит с палочкой.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просят немедленно сообщить об этом по телефонам: 8(920)165-08-85; 8(915)722-55-56 или 102. Требуется помощь волонтеров.