2018-11-25T17:04:56+03:00
Происшествия

Пожилая женщина пропала в Тверской области

Пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Пожилая женщина ушла и не вернулась Фото: ВПСО "СОВА"Пожилая женщина ушла и не вернулась Фото: ВПСО "СОВА"
Изменить размер текста:

Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «СОВА», идет розыск Лисичкиной Александры Ильиничны 1942 года рождения. 24 ноября она предположительно ушла из своего дома (г. Ржев, ул. Красностроителей, 14) и не вернулась. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Одежда: зимняя куртка темного цвета

Особые приметы: хромает, ходит с палочкой.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просят немедленно сообщить об этом по телефонам: 8(920)165-08-85; 8(915)722-55-56 или 102. Требуется помощь волонтеров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Тверской области могут стать участниками международного музыкального конкурса
Огонь уничтожил офисное здание в Твери
Полицейские задержали мужчину с наркотиками в Тверской области
В Твери завершается фестиваль городских экскурсий
На железнодорожном вокзале в Твери ловят должников
Тверская областная картинная галерея откроет свои запасники
В Твери водитель «Audi» под наркотиками попал в ДТП
Полицейские раскрыли квартирную кражу в Тверской области
Детский ансамбль из Твери стал лауреатом Всероссийского конкурса
Поезд сбил насмерть мужчину в Твери
Водитель сбил на «зебре» несовершеннолетнего ребенка в Твери
Водитель иномарки погиб после столкновения со скорой помощью в Тверской области
Следователи Твери проверят управляющую компанию, на площадке которой травмировалась четырехлетняя девочка
Два автомобиля вылетели в кювет в Тверской области
Православный кинофестиваль «Колокол света» пройдет в Твери
В Тверской области пенсионер сгорел в собственном доме