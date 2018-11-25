Огонь уничтожил офисное здание в Твери
Пожар мог разгореться из-за короткого замыкания
На данный момент версия о технической неисправности остается главнойФото: Василий ХОДАРЕВ
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В субботу, 24 ноября, когда часы показывали 18:16 на пульт дежурного поступило тревожное сообщение о пожаре в Больших перемерках. Когда огнеборцы прибыли на место ЧП, перед их глазами предстало полыхающее офисное здание. В 18:40 пожар удалось локализовать, а в 19:44 полностью ликвидировать.
За это время огонь успел уничтожить кровлю строения, а также повредить внутреннюю отделка по всей площади.
Как сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, по предположительной версии огонь разгорелся из короткого замыкания электропроводки.