Огонь уничтожил офисное здание в Твери

СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-25T16:42:06+03:00

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В субботу, 24 ноября, когда часы показывали 18:16 на пульт дежурного поступило тревожное сообщение о пожаре в Больших перемерках. Когда огнеборцы прибыли на место ЧП, перед их глазами предстало полыхающее офисное здание. В 18:40 пожар удалось локализовать, а в 19:44 полностью ликвидировать.

За это время огонь успел уничтожить кровлю строения, а также повредить внутреннюю отделка по всей площади.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, по предположительной версии огонь разгорелся из короткого замыкания электропроводки.