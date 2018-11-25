2018-11-25T16:33:57+03:00
Происшествия

Полицейские задержали мужчину с наркотиками в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Альберт БОЙКОВ
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Мужчине грозит серьезное наказаниеМужчине грозит серьезное наказаниеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Конаково Тверской области полицейские задержали 32-летнего мужчину с наркотиками. Подозреваемый попал в руки силовиков в ходе отработки оперативной информации, которая поступила к ним рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Во время личного досмотра у подозреваемого было обнаружено и изъято 0,49 грамм синтетического наркотика. Полицейские выяснили, что мужчина приобрел наркотик без непосредственной встречи с торговцем.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело. Если задержанного будет доказана, он может провести в тюрьме до трех лет.

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