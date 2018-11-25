На железнодорожном вокзале в Твери ловят должников
Сотрудники управление федеральной службы судебных приставов по Тверской области и ЛО МВД России на станции Тверь до 30 будут принимать участие в операции «Должник». Два ведомства ищут и привлекают к административной ответственности граждан, которые платят по штрафам.
Так, приставы и полицейские проверяют граждан на железнодорожном вокзале, а также проводят совместные рейды по адресам должников, отклоняющихся от ответственности за совершенные нарушения.
Управление федеральной службы судебных приставов по Тверской области рекомендует гражданам оплачивать долги в добровольном порядке.
Узнать о возможной задолженности можно на официальном интернет-сайте управления с помощью он-лайн сервиса "Банк данных исполнительных производств" по адресу www.r69.fssprus.ru.