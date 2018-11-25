Тверская областная картинная галерея откроет свои запасники
На подобную экскурсию можно попасть раз в месяц
Экскурсия будет интересной Фото: Тверская областная картинная галерея
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В четверг, 29 ноября, Тверская областная картинная галерея опять откроет свои запасники для посетителей.
Хранители музея проведут посетителей по залам, где можно будет увидеть различные предметы искусства, которых редко касаются глаза гостей. У пришедших будет возможность узнать не только историю выставленных экспонатов, но проследить течение их жизни. С годами под действием различных факторов облик одних и тех же предметов искусства имеет свойство изменяться.
Записаться на экскурсию и узнать подробности можно по телефону 39-80-35.