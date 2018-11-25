2018-11-25T12:23:01+03:00
Происшествия

В Твери водитель «Audi» под наркотиками попал в ДТП

Авария случилась на пересечении двух улиц
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
В аварии пострадал только водитель "Audi"В аварии пострадал только водитель "Audi"Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Утром в воскресенье, 25 ноября, в Твери произошла авария с участием трех транспортных средств.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, на пересечении улиц Орджоникидзе и Склизкова сошлись «Audi», «Hover» и маршрутка «ПАЗ».

Люди, находившиеся в автобусе и автомобиле «Hover» не пострадали, а вот рулевой «Audi» травмы все-таки получил. Во время профилактической беседы с участниками утреннего инцидента, дорожные полицейские обнаружили у обладателя детища немецкого автопрома признаки наркотического опьянения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24