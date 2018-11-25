В Твери водитель «Audi» под наркотиками попал в ДТП
Авария случилась на пересечении двух улиц
В аварии пострадал только водитель "Audi"Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Утром в воскресенье, 25 ноября, в Твери произошла авария с участием трех транспортных средств.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, на пересечении улиц Орджоникидзе и Склизкова сошлись «Audi», «Hover» и маршрутка «ПАЗ».
Люди, находившиеся в автобусе и автомобиле «Hover» не пострадали, а вот рулевой «Audi» травмы все-таки получил. Во время профилактической беседы с участниками утреннего инцидента, дорожные полицейские обнаружили у обладателя детища немецкого автопрома признаки наркотического опьянения.