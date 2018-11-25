В Твери водитель «Audi» под наркотиками попал в ДТП

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-25T12:23:01+03:00

В аварии пострадал только водитель "Audi" Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Авария случилась на пересечении двух улиц

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Утром в воскресенье, 25 ноября, в Твери произошла авария с участием трех транспортных средств.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, на пересечении улиц Орджоникидзе и Склизкова сошлись «Audi», «Hover» и маршрутка «ПАЗ».

Люди, находившиеся в автобусе и автомобиле «Hover» не пострадали, а вот рулевой «Audi» травмы все-таки получил. Во время профилактической беседы с участниками утреннего инцидента, дорожные полицейские обнаружили у обладателя детища немецкого автопрома признаки наркотического опьянения.