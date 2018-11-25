Полицейские раскрыли квартирную кражу в Тверской области
Полицейские Твери поместили в изолятор 51-летнего мужчину, который подозревается в краже. К полицейским с заявление о краже обратилась 40-летняя жительница Москвы.
Потерпевшая пояснила, что из её дачного дома в поселке Новозавидовский Конаковского района пропал ЖК-телевизор.
Незамедлительно полицейские отправились на место преступления, где занялись оперативными мероприятиями. Силовики опросили возможных свидетелей, а также собрали улики и обследовали возможные места сбыта краденого.
Через некоторое время был задержан и 51-летний подозреваемый. Мужчина рассказал, что телевизор продал, а вырученные деньги потратил. Подозреваемый уже бывал в местах заключения.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража» предусматривающей до шести лет заключения. Задержанный находится в изоляторе. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.