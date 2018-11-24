Детский ансамбль из Твери стал лауреатом Всероссийского конкурса
Участники тверского детского ансамбля «Романтики» стали лауреатами Всероссийского смотра русского народного танца «По всей России водят хороводы», который прошёл во Владимире.
Фестиваль был посвящен теоретику народно-сценического танца, Народной артистке СССР, Лауреату Государственной премии СССР, уроженке Тверской области Татьяне Устиновой.
Кроме того, удостоены наград Всероссийского конкурса «Русь мастеровая» и народные мастера из Твери и Калязина.
Так, ведущий специалист по декоративно-прикладному и художественному творчеству музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной областного дома народного творчества Надежда Баринова победила в номинации номинации «ткачество поясов». А Оксана Грошева из Калязина была удостоена специального диплома в категории «лоскутное шитье».
Заметим, во Всероссийский конкурс мастеров проходил в Санкт-Петербурге, а участие в нем приняли 90 человек из 38 регионов.