Детский ансамбль из Твери стал лауреатом Всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 21:32 2018-11-24T21:32:52+03:00

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Участники тверского детского ансамбля «Романтики» стали лауреатами Всероссийского смотра русского народного танца «По всей России водят хороводы», который прошёл во Владимире.

Фестиваль был посвящен теоретику народно-сценического танца, Народной артистке СССР, Лауреату Государственной премии СССР, уроженке Тверской области Татьяне Устиновой.

Кроме того, удостоены наград Всероссийского конкурса «Русь мастеровая» и народные мастера из Твери и Калязина.

Так, ведущий специалист по декоративно-прикладному и художественному творчеству музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной областного дома народного творчества Надежда Баринова победила в номинации номинации «ткачество поясов». А Оксана Грошева из Калязина была удостоена специального диплома в категории «лоскутное шитье».

Заметим, во Всероссийский конкурс мастеров проходил в Санкт-Петербурге, а участие в нем приняли 90 человек из 38 регионов.