Поезд сбил насмерть мужчину в Твери

СЕГОДНЯ 19:23 2018-11-24T19:23:05+03:00

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В субботу, 24 ноября, в Твери в районе Горбатого моста грузовой поезд насмерть сбил местного жителя 1973 года рождения. Трагический случай на 476 км Октябрьской железной дороги произошел, когда часы показывали 10:25.

Пресс-служба ЛОВД на станции Тверь сообщает о том, что машинист подавал звуковой сигнал и применял экстренное торможение, однако избежать столкновения ему к сожалению не удалось. Находившийся на путях следования состава мужчина скончался от полученных травм. По факту происшествия проводится проверка.